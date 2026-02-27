Pierini: “Il turnover di ieri ci stava. Avevo perso le speranze con Zaniolo”

"Il turnover ci poteva stare, visto il risultato dell'andata. Poi ti sei andato a complicare la partita, facendo entrare anche dei titolari. Adesso sono sicuro che la squadra ricaricherà le batterie per la sfida contro l'Udinese, una partita cruciale. Fagioli finalmente sta tirando fuori il carattere, che è quello che gli mancava negli ultimi anni. Il talento lo ha sempre avuto, ma una stagione così difficile ti può far tirare fuori certe doti. L'Udinese è una squadra che va a corrente alternata, può vincere e perdere contro tutti. Ha delle qualità evidenti, ma viene da 3 sconfitte di fila. Su Zaniolo avevo ormai perso le speranze dopo tante occasioni sprecate, ma la tranquillità di Udine gli ha fatto bene. Adesso può diventare un recupero importante anche per la Nazionale"