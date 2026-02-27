Marchini: “Solomon perdita importante. Ecco chi metterei a Udine”

Comuzzo? Se è inserito in una situazione in cui la squadra si esprime bene segue l'onda, ma nel caso in cui deve essere lui a sbandare di meno entriamo in un sentiero minato. In questo momento sta pagando mancanza di fiducia e sicurezza; ad ora si fatica a riconoscere Comuzzo. ieri sera Dodò è stato irritante per tante cose, se a Fortini gli perdoni il fatto di essere stato inserito in un contesto complicato e non puoi chiedergli di essere quello che trascina la squadra, da Dodò ti aspetti qualcosa di diverso; ieri sera ha sbagliato tutte le scelte. Secondo me Fagioli, Solomon e Kean sono stati i migliori in campo.