Come ogni sabato sulle pagine de La Nazione, Benedetto Ferrara lascia la sua pennellata sui fatti salienti di casa Fiorentina. Stavolta in particolare tocca alla brutta figura dei viola in Conference League.
La Nazione
Ferrara scrive: “Come la Magnolia di piazza Beccaria”
Il punto di vista di Benedetto Ferrara sulla Fiorentina post-Conference
Giocatori fuori posizione, un centrocampo astratto nel quale l'unico che gira, Fagioli, è anche l'unico senza sostituti di ruolo, soglia di attenzione simile a quella di un bambino di tre anni davanti alla tv che trasmette un film esistenzialista polacco degli anni '70. [...] Dopo le tre vittorie per qualcuno Vanoli avrebbe meritato la conferma anche per la prossima stagione. Dopo la figuraccia di giovedì al cantiere Franchi la maggioranza dei tifosi ha capito di essere condannata a trattenere il fiato e a giungere le mani in attesa della salvezza e poi magari chissà, di un trofeo che manca da un quarto di secolo. E per Vanoli non resta che un grazie di tutto e arrivederci. Tutta colpa sua? No di certo. Ma anche lui qualche responsabilità ce l'ha. E un bel corso sull'arte della demotivazione a Coverciano qualcuno forse glielo proporrà. Magari come supplente dell'ultimo Pioli. La Fiorentina somiglia tanto alla povera Magnolia di piazza Beccaria, un lampo di colore luminoso circondato dal cemento dei cantieri. Intanto però la magnolia è salva, e questa potrebbe essere una dolce metafora e un augurio per la nostra Fiorentina. Dopo di che la figuraccia di giovedì tiene vive le fazioni: da una parte i cultori della Sofference League, dall'altra quelli del pensiamo a salvarci, il resto non conta.
