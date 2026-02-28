Corsport: chance Fortini a Udine. Ma non arrivano spiragli per il rinnovo

Per la gara di lunedì sera a Udine si scalda Niccolò Fortini . Il terzino - scrive il Corriere dello Sport - Stadio - potrebbe avere una nuova opportunità dal primo minuto contro i bianconeri vista la squalifica di Dodò . Motivo per cui il classe 2006 spera di poter prendere il suo posto sulla fascia destra. La Fiorentina lo considera preferibilmente un terzino destro, o al massimo un esterno sinistro a tutta fascia (non previsto nel 4-3-3) dove ha giocato l'anno scorso con la Juve Stabia.

Di spazio però non ne ha avuto moltissimo finora: 15 partite in Serie A, 530 minuti. Tanti spezzoni, poche gare da titolare. La società però crede molto nel suo potenziale, tanto da rifiutare nell'ultima finestra di calciomercato un'offerta da 15 milioni da parte della Roma. La volontà del club - si legge - resta quella di prolungare il contratto di Fortini in scadenza nel 2027, anche se da parte del giocatore non filtra grande ottimismo. Intanto, però, è pronto a cogliere un’altra occasione.