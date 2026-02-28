Gosens, report confortante. Già in panchina con l’Udinese?

Se le condizioni di Solomon preoccupano, il primo dei tre report medici emessi dalla Fiorentina a proposito dei giocatori che si sono infortunati nella gara con lo Jagiellonia è stato più confortante del previsto. Robin Gosens, il primo giocatore su cui il club viola ha potuto già costatare l'entità del problema, ha riportato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare e della parete orbitaria laterale di destra. Tuttavia, alla luce degli accertamenti diagnostici, il tedesco non necessita di correzione chirurgica.
Nonostante la frattura facciale, Robin Gosens potrà allenarsi regolarmente utilizzando una mascherina
Come scrive La Nazione, il calciatore potrà continuare ad allenarsi regolarmente utilizzando una mascherina e rendersi disponibile (a meno che non venga deciso di dargli un turno di riposo precauzionale) per la trasferta di Udine. Più plausibile però che sulla fascia sinistra venga impiegato dal 1' Parisi.
