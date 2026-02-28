Gosens, report confortante. Già in panchina con l’Udinese?

Se le condizioni di Solomon preoccupano, il primo dei tre report medici emessi dalla Fiorentina a proposito dei giocatori che si sono infortunati nella gara con lo Jagiellonia è stato più confortante del previsto. Robin Gosens, il primo giocatore su cui il club viola ha potuto già costatare l'entità del problema, ha riportato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare e della parete orbitaria laterale di destra. Tuttavia, alla luce degli accertamenti diagnostici, il tedesco non necessita di correzione chirurgica.