A Udine per forza con Gudmundsson. Corsport duro: “È ora che lasci il segno”

Anche questa per rendimento non è stata chissà cosa, e di certo non in linea ancora con aspettative e potenzialità dell'ex Genoa. In più ci si è messo di mezzo un infortunio alla caviglia per cui è stato ai box tre partite ma - si legge - "hanno avuto il potere di resettare tutto e riconsegnare un nuovo Gudmundsson a Vanoli". In una stagione disastrosa per tutti, solo la parola salvezza lascerà spazio alla vergogna soltanto se ogni singolo calciatore sarà più di quello che è stato finora: Gudmundsson, per qualità e valore tecnico, di questi è uno in cima alla lista. Il suo contributo non è stato niente di eccezionale (22 presenze e 4 gol in campionato, 8 presenze e 3 gol in Conference). Non avrà i novanta minuti nelle gambe, ma le qualità per lasciare comunque il segno sì: la Fiorentina non ha più tanto tempo per aspettarlo.