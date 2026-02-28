Tuttosport: “Priorità al campionato, ma basta figuracce in Conference”

Dopo lo Jagiellonia che ha fatto faticare un bel po’ c’è ancora una squadra polacca, il Rakow del cugino di Haaland, sul cammino della Fiorentina in Conference League. Cammino fin qui tribolato, in linea con l’andamento dell’intera stagione, che comunque ha portato i viola per il 4° anno di fila agli ottavi del torneo europeo dove vantano il record di partecipazioni (4), gare disputate (56), vittorie (30), gol fatti (119) e subiti (67). All’indomani del ko per 4-2 che ha rischiato di vanificare il 3-0 ottenuto all’andata dei playoff (una bruttissima prova da parte di Dodo & c. che dovrà servire da monito) la Fiorentina ha atteso il responso dell’urna di Nyon: l’avversaria avrebbe potuto essere il più temibile Strasburgo, invece ecco i polacchi di Lukasz Tomczyk che comunque, alla luce di quanto avvenuto l’altra sera, andranno affrontati con la massima attenzione. La priorità per i viola è il campionato - la salvezza è ancora tutta da conquistare - ma altre figuracce non saranno più ammesse. Lo scrive Tuttosport.