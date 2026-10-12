Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus: la Fiorentina affronta un ciclo decisivo prima della sosta di novembre, con punti pesanti in palio.
Questa mattina La Repubblica ha acceso i riflettori sul prossimo ciclo di partite della Fiorentina, che si prepara ad affrontare cinque avversarie prima della sosta di novembre. Un percorso che potrebbe incidere in maniera significativa sulla classifica e sulle prospettive della squadra viola.
Il calendario si aprirà con il Como al Franchi, formazione ambiziosa che si è ulteriormente rinforzata rispetto alla passata stagione. Successivamente la Fiorentina sarà attesa dalla difficile trasferta contro l'Inter a San Siro, prima di tornare in casa per affrontare l'Atalanta.
Il cammino proseguirà con la gara esterna contro il Sassuolo e si chiuderà l'8 novembre con la Juventus al Franchi, una delle partite più sentite dalla tifoseria viola.
Cinque impegni nei quali la Fiorentina dovrà dimostrare di poter reagire alle difficoltà iniziali. Il calendario non concede molto spazio agli errori e, dopo aver mancato le opportunità offerte dalle prime giornate, la squadra di Vanoli sarà chiamata a cercare punti anche contro pronostico.
La priorità è chiara: ritrovare risultati e fiducia per evitare che le difficoltà di inizio stagione si trasformino in un problema ancora più pesante con il passare delle giornate.
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