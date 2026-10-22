Per la trasferta di domenica contro l’Inter si profila un ballottaggio tra Pellegrino e Beto. L’argentino parte favorito sull’ex Udinese, ancora alla ricerca del primo gol in maglia viola.

Vanoli ha utilizzato più spesso Pellegrino, che finora si è dimostrato più concreto e produttivo. I prossimi giorni saranno decisivi per individuare il titolare della sfida di Milano.

Resta possibile anche l’impiego dei due attaccanti in coppia, una soluzione che il tecnico considera praticabile nel tempo. Prima della gara contro il Como, Vanoli aveva dichiarato: «Per noi sono molto importanti e possono anche giocare insieme». Lo scrive il Corriere dello Sport.