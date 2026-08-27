Resta aperto anche il futuro di Dodò, da giorni nel mirino del Nottingham Forest
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A centrocampo le entrate dipenderanno dalle cessioni. Kristian Thorstvedt attende una chiamata della Fiorentina, ma la trattativa con il Sassuolo non si è ancora sbloccata perché il club viola deve prima liberare almeno un paio di posti in rosa.
Tra i possibili partenti ci sono Giovanni Fabbian, seguito dal Parma, e Rolando Mandragora, richiesto dal Genoa di Daniele De Rossi. Per quest’ultimo la Fiorentina pretende almeno 10 milioni. Più delicata la situazione di Nicolò Fagioli, valutato circa 30 milioni.
Resta aperto anche il futuro di Dodò, da giorni nel mirino del Nottingham Forest. Il brasiliano vorrebbe lasciare Firenze e la società ha bisogno di cederlo, ma manca ancora l’accordo economico: gli inglesi offrono 7 milioni, mentre la Fiorentina ne chiede almeno 12. Lo scrive la Nazione.
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