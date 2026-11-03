"Ora: non si sa se questa sia stata davvero la gara della svolta, ma di certo oggi è difficile pensare a una Fiorentina senza l’ivoriano e il portoghese in campo"
VIDEO - Vanoli su Njie: "Sono stato criticato anche per questo. Ha esordito con me"
Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, analizza la vittoria della Fiorentina contro il Sassuolo:
Il segno del destino? A occhio e croce sì. O meglio: anche un segno del destino. Perché non c’è dubbio che ieri la Fiorentina abbia avuto una grossa mano dal dio del calcio che dicevano chiamarsi Eupalla: il gol di Pellegrino nel momento più buio, quando la squadra sembrava sul punto di affogare; il ritrovarsi poi in vantaggio quasi senza aver mai spinto sull’acceleratore. Ma questa è solo una parte del racconto sportivo di ieri. Perché poi la Fiorentina la vittoria non l’ha intercettata per grazia divina, ma per le scelte di Vanoli con Oulai e, soprattutto, con Goncalves, che hanno cambiato il volto e l’anima della squadra. Meno pavida, più centrata. Meno imbelle, più risoluta. Ora: non si sa se questa sia stata davvero la gara della svolta, ma di certo oggi è difficile pensare a una Fiorentina senza l’ivoriano e il portoghese in campo. Che il detto «Dio ti aiuta, ma vedi di aiutarti anche da te» vale eccome anche nel calcio.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Vanoli, adesso sciogli le briglie a questa Fiorentina: il talento al comando!
Esclusive
Tre punti strappati con rabbia, ottimo segnale. Proviamo a far giocare Goncalves e Oulai?
Esclusive
No ai piccosi
Esclusive
Quant’è bella giovinezza… Fiorentina, avanti con i ventenni
Esclusive
E se per Gonçalves fosse pronto Vanoli, ma non lo fossero i suoi giocatori?
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti