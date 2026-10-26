"Ma siccome non è tempo di processi e giovedì comincia il vero campionato viola"
VIDEO - Le reazioni social di Inter-Fiorentina: "Jimenez come van Bronckhorst"
Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, analizza la sconfitta con la Fiorentina:
Al 90° stavi vincendo con la squadra più forte del campionato. I gol li hai presi: uno su una prodezza di un campione che si è portato a spasso la difesa, l’altro su un’ingenuità di un tuo difensore ventenne. I cambi? Quello Pongracic-Viery obbligato; quello di Jimenez doveroso; quello di un affaticato Mastantuono efficace, visto che Gnonto non ha raddoppiato solo per una prodezza di Provedel; quelli Pellegrino-Beto e Njie-João Mário avvenuti con la squadra alle corde nel tentativo di ossigenarla. Se ciò ha un senso, che senso hanno oggi le accuse violente a Vanoli? Casomai, dopo quanto visto fin qui, potremmo chiederci come sono stati spesi i 120 milioni della campagna acquisti. Ma siccome non è tempo di processi e giovedì comincia il vero campionato viola, forse una pacca sulla spalla a Vanoli e alla squadra per il coraggio messo in mostra sarebbe più utile che non un’imputazione sommaria fuori tempo e fuori misura.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
"La strada è quella giusta" ma il telaio è difettoso. E mancano i pezzi meno costosi
Rassegna stampa
Gazzetta: "Jimenez chiede il cambio 2 volte, no di Vanoli. Tifo Inter inqualificabile"
Rassegna stampa
Repubblica: "La società conferma Vanoli, ma qualche riflessione andrebbe fatta"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Viery un disastro, Beto come un bambino. Ma Gnonto meglio di Mastantuono"
Rassegna stampa
Nazione: "Rigore Inter? Non cristallino. Sconfitta per la scelta tattica di Vanoli"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti