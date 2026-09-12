Adesso il campionato della Fiorentina può veramente iniziare
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"Il colpo subìto e poi la reazione. Altro gruppo rispetto al passato": è il titolo del commento di Stefano Cecchi su Venezia-Fiorentina 2-4 pubblicato su La Nazione. Ecco cosa si legge sul quotidiano:
Certo, il titolo alla serata lo dà per forza lui, il "Francotiratore" arrivato dall'Argentina che con le sue tre magie ha regalato felicità insperata. Lo stesso, nelle pieghe di una gara che ha consegnato tre punti diamantati, si è avuto come l'impressione di vedere un'altra squadra rispetto al passato. Con qualche smagliatura, soprattutto a centrocampo dove la Fiorentina all'inizio è sembrata come le vecchie sigarette Nazionali, ovvero senza filtro. Ma anche con una consapevolezza diversa dei propri valori. Una squadra che non si è sbriciolata alla prima avversità ma che, anzi, proprio dal colpo subìto ha saputo progettare la propria risalita. Irrobustendosi e lievitando. Il segno di un vanolismo già acquisito? Dire di sì sarebbe una fuga in avanti. Ma di certo da ieri sera è sembrato cominciare il vero campionato di una squadra certo da alesare nella cilindrata e far crescere, ma tutto tranne che inallenabile.
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