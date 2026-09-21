Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, analizza il pareggio tra Fiorentina e Napoli. Ecco la sua valutazione del match:

C’era una volta una squadra che, alla prima intemperie, si sbriciolava, finendo inevitabilmente per soccombere. Quella roba lì non c’è più. Al suo posto c’è una squadra certamente ancora imperfetta, ma che restituisce l’idea folgorante di poter crescere. Altro che inallenabile. Una squadra euforica di gioventù, che ha voglia di assemblarsi e germogliare. Se questo è vero, è difficile non applaudire l’uomo della svolta. Come Lucio Battisti, pensavamo di non rivederlo più. E invece Vanoli non solo è ancora qui, ma ora offre di sé un’immagine agli antipodi rispetto al passato: sicuro e non fragile, determinato e non preoccupato, capace di osare e non soltanto di conservare, come dimostra il cambio Atta-Pedro. Certo, è ancora presto per esprimere giudizi definitivi, ma l’impressione è che questo Vanoli double face non sia soltanto un fuoco fatuo di fine estate, bensì una fiamma solida destinata a produrre calore anche nell’inverno calcistico che arriverà.