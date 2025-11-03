Repubblica: “Fiorentina inutile. Il colmo sarebbe il ritorno di Palladino”

Il commento del giornalista Giuseppe Calabrese sulle pagine di La Repubblica, tra metafore calzanti e un baratro sempre più vicino

Redazione VN 3 novembre - 12:02

Il giornalista Giuseppe Calabrese, sulle colonne de la Repubblica, ha commentato l'ennesima sconfitta in campionato della Fiorentina. Queste le sue parole dopo l'1-0 contro il Lecce:

"In totale confusione. Squadra, allenatore e società. Un corto circuito generale che ha fatto saltare tutto. Mai vista una partita così brutta e una Fiorentina così inutile. Giocatori spaesati e schiacciati dalla troppa pressione. Mai gruppo. L'addio di Pradé non è servito a niente. Anzi, l'inconsistenza con cui la Fiorentina ha affrontato un modesto avversario come il Lecce è stata imbarazzante. Per tifosi e giocatori."

Pioli — "Per non parlare dell'allenatore. Totalmente fuori controllo. Ha cambiato giocatori e moduli senza cambiare mai l'inerzia della gara. Lui continua a dire che la squadra è dalla sua parte, ma i dubbi rimangono. Non è riuscito a dare un gioco alla sua squadra e alcune scelte hanno lasciato tutti perplessi, come il rendimento dei suoi calciatori, involuti e troppo nervosi."

La società — "Commisso gestisce da lontano la Fiorentina, ma non è semplice. Il vuoto lasciato da Pradé è una voragine da coprire in fretta. Prima di trovare il nuovo allenatore, andrà scelto il nuovo ds che poi prenderà il tecnico. Un circolo vizioso in cui Ferrari dovrà muoversi con cautela e senza scelte di pancia. C'è tanto in ballo per la Fiorentina, che in questo momento ha bisogno di ritrovare le sue certezze."

La squadra — "Per ritrovare le certezze potrebbero lavorare con un mental coach. I giocatori contro il Lecce avevano gli occhi stralunati e lo sguardo perso. Erano l'immagine della paura. Adesso il baratro è veramente vicino e nessuno sembra in grado di risalire. In estate eravamo convinti che questo gruppo potesse lottare per un posto in Europa League, invece ci siamo resi conto di avere a che fare con un gruppo senza carattere. Povera Fiorentina, illusa e bistrattata. E il colmo sarebbe se al posto di Pioli dovesse tornare Palladino. Una persona che è andata via sbattendo la porta e che adesso tornerebbe a piedi. L'anno prossimo la Fiorentina festeggerà 100 anni e la Serie B è un'opzione da cancellare il prima possibile. Con questi calciatori e con chiunque ci sia in panchina."