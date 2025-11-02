“E così hai scelto. Morte”: Fiorentina, è un fallimento su tutta la linea

Il commento sul de profundis viola: non può davvero andare peggio. Anzi, potrebbe, se si decidesse di non fare tabula rasa ammettendo di aver fatto un colossale buco nell'acqua

Federico Targetti Caporedattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 19:12)

Doveva essere vita o morte, è stata morte. Quasi come nella famosa frase di Saruman a Gandalf ne Il Signore degli Anelli. Le ultime parole ufficiali e pubbliche di Daniele Pradè da direttore sportivo della Fiorentina erano un avvertimento assennato sull'importanza della partita contro il Lecce, e alla fine la squadra ha scelto. Non finisce qui, per fortuna, il campionato, adesso i viola si giocheranno l'ultimo posto - che tristezza - in casa del Genoa, ma la sosta deve essere utile a resettare (ma resettare per davvero: tabula rasa, di tutto quello che è possibile radere al suolo a livello tecnico, tattico e dirigenziale) e salvare il salvabile. Abbiamo sbagliato, tutti, tutte le valutazioni, da dentro e da fuori: accettiamolo e facciamo il possibile per tirar fuori le gambe dalle sabbie mobili.

Un cane che si morde la coda — C'è anche la Conference League da giocare, in una situazione come questa davvero una zavorra rispetto alle concorrenti: occorre utilizzarla come sfogo, se non che l'avversario di giovedì, i tedeschi del Mainz, sono squadra vera, un po' in difficoltà anche loro in Bundesliga ma nulla in confronto alla Fiorentina. Servirebbe vincere, ma per vincere serve spendere energie e spendere energie ne toglie in vista della partita da giocare a Marassi tra una settimana. E' un circolo vizioso, come viziosa è stata fin qui tutta la storia della stagione che stiamo raccontando.

Non ha senso andare avanti così — Siamo d'accordo col vicedirettore Simone Bargellini (video in alto): non si può andare avanti con Pioli. E' un fallimento su tutta la linea, se n'è andato il ds che si è arreso all'evidenza di un rapporto ormai logoro, non ha senso che rimanga l'allenatore che ha fatto peggio di tutti a livello di risultati nelle prime 10 giornate di Serie A in quasi 100 anni di storia. Fallimento non vuol dire per forza retrocessione: è fallito il progetto iniziale, ma la stagione va avanti ancora per quasi sette mesi e dunque c'è tempo ancora per salvarsi - innanzitutto - e poi per vedere cosa si può fare. Ma una cosa Pradè l'ha sbagliata, nelle sue ultime dichiarazioni: diceva che "Pioli è l'unico che ci può tirar fuori da questa situazione", ma è evidente che per l'ambiente che si è venuto a creare in questo momento chiunque farebbe meglio di Pioli. Anche solo per il principio di causa-effetto, senza chiamare in causa le conoscenze tattiche. Che per inciso, al tecnico parmense non sono mai mancate. Qui è tutto un altro paio di maniche, è chiaro.