“Del futuro non me ne frega nulla”: Pioli col testimone di Tudor. Finirà la corsa?

Nella sala stampa dello stadio Meazza in San Siro abbiamo avuto una brutta, bruttissima sensazione . Che poi brutta, dipende dai punti di vista. Nei commenti di Violanews c'è chi chiede da tempo l'esonero di Stefano Pioli, quindi leggere dichiarazioni come "Spero di trovare la soluzione, ma mi sento anche parte del problema" dovrebbe stimolare una certa qual soddisfazione. Sono parole che cominciano timidamente ad andare in quella direzione lì. Noi però commentiamo quel che accade, non prevediamo quel che accadrà, quindi a parte il solito, desolato video post partita (in alto) e le solite, basse pagelle, preferiamo soffermarci sulle parole post gara.

Sbrigativa la conferenza di Chivu, quasi come se fosse stata ordinaria amministrazione; pesante, nel senso di piena di emozioni, poche positive, quella di Pioli . Che a un certo punto, stimolato sulle parole del direttore sportivo Daniele Pradè ( "Ora è vita o morte, devono capirlo tutti" ), ha fatto sue le stesse identiche parole pronunciate dall'ex tecnico della Juventus Igor Tudor dopo l'ultima partita persa contro la Lazio: "Non me ne frega niente del futuro" . Infatti di futuro non ne ha proprio avuto, a differenza di quello che avrà, giorni per lo meno, il suo collega gigliato.

Pioli se ne frega, ovviamente, non del futuro della Fiorentina, ma del proprio: quello della squadra lo tormenta giorno e notte, è evidente che è in difficoltà e che non si aspettava minimamente di trovarsi in questa melma quando siamo alla vigilia di Halloween. Il suo, ed è giusto così, può essere messo in secondo piano. E quindi ecco l'immagine che abbiamo dipinto nel titolo, con Pioli che raccoglie il testimone di Tudor e prosegue la sua corsa nel pantano, mutatis mutandis. Con la consapevolezza che, se non arriveranno sei punti contro Lecce e Genoa, o magari quattro punti con annessi gioco e spirito in abbondanza, le cose si faranno seriamente difficili da sostenere per due settimane di sosta.