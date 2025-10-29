Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli parla in conferenza stampa al termine della disfatta di San Siro contro l'Inter:
Pioli (conf): “Non penso alle dimissioni. Ma mi sento anch’io parte del problema”
Le parole del tecnico viola dopo la tremenda batosta di San Siro
Nel primo tempo siamo stati ordinati. Loro hanno alzato il ritmo nel secondo tempo e ci hanno fatto male. Quando hanno alzato il ritmo e non siamo riusciti a reggere l'urto. Parte del problema del problema o della soluzione? Spero di esser parte della soluzione, ma mi sento anche parte del problema. So che ne verremo fuori, bisogna essere compatti e uniti e dobbiamo dimostrare di non valere questa classifica. Col Lecce vita o morte? Non mi frega nulla del mio futuro. Ci sta un ragionamento del genere. Per noi vale solo il risultato, se vinceremo succederà qualcosa di positivo. Voglia di rivalsa? La vedo negli occhi dei ragazzi. Nel primo tempo non siamo stati una squadra che non ci credeva. Non siamo riusciti ad arrivare al livello dell'avversario. Toccherà a me fare le scelte giuste. Dobbiamo uscire da questa classifica. Dimissioni? Non ci ho pensato. Gudmundsson? Ha fatto un gran lavoro. DOvevamo lavorare tutti in fase difensiva. Ho cercato di dare più energia coi cambi ma non abbiamo avuto grandi risposte. Kean? Si può aiutare palleggiando un po' di più. Oggi era difficile alzare i nostri uomini, non può essere lui la nostra unica soluzione. Lavoro psicologico? Dobbiamo giocare per salvarci. Poi magari fra qualche mese cambieremo qualcosa in termini di obiettivi
