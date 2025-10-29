Chivu (conf): “Fiorentina ben organizzata. Abbiamo fatto ciò che dovevamo”

Il tecnico dell'Inter Christian Chivu è intervenuto in conferenza stampa al termine del match fra Inter e Fiorentina. Queste le sue parole:
Non guardo i numeri ma l'atteggiamento. Volevamo dominare la partita dall'inizio. Abbiamo fatto un buon fraseggio nel primo tempo, pur con poca lucidità negli ultimi metri. L'abbiamo sbloccata col tiro da fuori, ma la Fiorentina era ben organizzata. Sono contento perché abbiamo fatto quel che dovevamo. Sono felice per Sucic, che si è sbloccato. Bisseck? Per me non è un esperimento, ha fatto una bella prestazione, mi serviva per arginare la velocità di Kean. Stadio tornato a tifare? Ci dà energia e sono felice aver regalato a San Siro una bella prestazione.
