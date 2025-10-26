Il portiere della Fiorentina, David De Gea, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata 2-2 contro il Bologna. Le sue parole:
De Gea (conf): “Pressione? Siamo uomini. Se non ci crediamo noi chi lo farà?”
Le parole in conferenza stampa del portiere della Fiorentina, David De Gea, al termine della partita contro il Bologna
Sulla voglia di alzare il livello e lo spogliatoio—
Nessuna si aspettava questa Fiorentina dopo 8/9 partite. Non ne abbiamo vinta una. Sicuramente siamo in difficoltà, la squadra non sta facendo bene ed è ovvio. Dobbiamo essere positivi, anche oggi abbiamo avuto una buona reazione. Ad oggi dobbiamo prendere ogni cosa positiva, non è facile, ma deve essere così.
Sugli obiettivi—
Se non ci crediamo noi chi deve farlo? Dobbiamo alzare il livello e vincere le partite. Sappiamo che è dura la Serie A. Questa è la vita. So anche che è dura per i tifosi che non vinciamo, ma lo è anche per noi. Dobbiamo restare uniti e cercare di uscirne insieme. Io la squadra lo vedo come lavora. Stiamo lavorando bene, dobbiamo crescere come squadra.
Sulle difficoltà e il problema della Fiorentina oggi—
Siamo uomini, giochiamo per la Fiorentina. Non possiamo sentire pressione nel giocare. Questa per me è una scusa che non esiste. Sicuramente un giovane può sentirla, ma questo è il momento. Dobbiamo fare meglio. Siamo lì, vicini a fare la vittoria. Sono sicuro che quando ne vinceremo una la squadra si libererà.
Sulle ultime due partite e il Var—
C'è un po' di casino con questo Var. Alcune volte ti danno e altre volte no, è un po' strano. Ma questo è il calcio di oggi, dobbiamo accettarlo. Dobbiamo giocare anche con questo, anche se è strano.
