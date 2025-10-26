Il secondo allenatore del Bologna, vice di Vincenzo Italiano, Daniel Niccolini, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Niccolini (conf): “Partita dai due volti. Italiano? Meglio sentirlo con calma”
news viola
Niccolini (conf): “Partita dai due volti. Italiano? Meglio sentirlo con calma”
Il secondo allenatore del Bologna, Daniel Niccolini, ha parlato così in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina
Sulla prestazione—
Io penso che stasera sia stata una partita da due volti. 70' di grande calcio, un gol allenatore ad Orsolini per centimetri. Poi le cose sono cambiate, ci siamo difesi. Alla fine è andata anche bene. Venire a Firenze, fare una partita del genere e poi non vincere è un rammarico.
LEGGI ANCHE
Su cosa può rimproverare alla squadra—
I ragazzi hanno fatto una grande partita, anche in dieci ci siamo difesi bene. Poi, Kean, Piccoli, Dzeko, salivano i difensori. Reggere la struttura di tutti questi calciatoti non era facile. Peccato...rammarico c'è. L'episodio del rigore? Magari c'era Holm e il rigore si subiva comunque. Non è colpa di Bernardeschi. E' brutto attaccarsi al var, agli arbitri. Purtroppo la partita è andata in questa maniera. Ci prendiamo questo punto.
Sul ritorno a Firenze—
Emozione particolare, perché sono nato qua e cresciuto qua. Ho allenato anche la Fiorentina con il mister. E' sempre bello tornare qui. Ancora non ho sentito Italiano, meglio sentirlo con più calma. Lui soffre a non essere con noi. Tra lunedì e martedì dovrebbe tornare con noi.
Sul Franchi—
Mi dispiace vederlo così, perché ci sono cresciuto in questo stadio. Non ho seguito molto della questione dei lavori.
Da cosa ripartire—
Ripartiamo dai 70' dove eravamo in 11 contro 11. L'espulsione ti ha costretto ad abbassarti e la partita poi è andata così.
© RIPRODUZIONE RISERVATA