La conferenza

Rapid, Stoger: “Fiorentina non sorprende. Avremmo perso anche con altre scelte”

Il tecnico del Rapid parla dopo la sfida persa contro la Fiorentina
Filippo Caroli Redattore 

Peter Stoger, tecnico del rapid Vienna, è intervenuto in conferenza stampa dopo il match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

La partita è stata difficilissima ma la Fiorentina ha mostrato grande qualità. Sicuramente la loro vittoria è stata meritata. L'avversario? Possiamo imparare tanto da questa partita. Immaginavo che la direzione sarebbe stata questa indipendentemente da quali giocatori avrei schierato. La sfida per me è stata di un certo livello. Esperienze del genere ci fanno crescere. Non abbiamo lavorato benissimo su alcune situazioni. La Fiorentina? Se ci basiamo solo sul campionato potevamo pensare che fossero una squadra più debole. Ma non è così, sapevamo benissimo che avessero grande qualità. Non sono sorpreso che abbiano giocato così bene. Era chiaro che volessero vincere questa partita

