Allegri sul rigore: “Sono cose che succedono. Bisogna adeguarsi al nuovo calcio”

Il rigore su Santi Gimenez ha fatto discutere dopo Milan-Fiorentina . In molti hanno giudicato come eccessiva la reazione del messicano, a seguito della trattenuta di Fabiano Parisi. Ecco cosa ha detto Allegri sull'episodio in sala stampa:

"Sono cose che succedono. Le decisioni sono soggettive, per uno è rigore, per un altro no. Fa parte del gioco del calcio. Con le velocità che c'è in campo non è facile per un arbitro decidere. Anni fa un giocatore aveva due secondi per pensare, ora mezzo secondo. E' un calcio diverso, anche i giocatori sono diversi fisicamente. Bisogna adeguarsi al momento".