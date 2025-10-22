Ndour: “Pioli mi ha dato minuti, ma vorrei giocare. Domani? Pronti per vincere”

Le parole dalla sala stampa del giocatore viola Cher Ndour.

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa da Vienna, insieme a lui il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour. La squadra viola vive una vigilia molto delicata, a 24 ore dalla sfida contro il Rapid Vienna, 2° giornata della fase campionato di Conference League. Ecco le parole in sala stampa del centrocampista gigliato.

"La squadra lavora molto bene durante la settimana sotto ogni aspetto. Durante le ultime partite siamo migliorati, ma dobbiamo esser più squadra nei momenti difficili, come ha detto il mister. Se miglioreremo questo aspetto, arriveranno anche i risultati".

Sul minutaggio concesso da Pioli — "Sicuramente non ho giocato moltissimo l'anno scorso, anche perché arrivai a gennaio in una squadra forte. Quest'anno ho iniziato la stagione con la squadra dall'inizio, il mister mi ha dato un buon minutaggio, anche se a me piacerebbe giocare tutte le partite. Io mi alleno sempre al massimo, e di sicuro posso fare di più come tutta la squadra. Solo con il lavoro possiamo trovare i risultati che cerchiamo".

Ndour è più un giocatore offensivo? — "Mi sento un centrocampista offensivo, ma ormai nel calcio moderno un giocatore deve esser in grado di ricoprire entrambi le fasi, offensiva e difensiva. Il tiro è una delle mie caratteristiche migliori, anche se la sfrutto un po' poco. In allenamento e durante la settimana sto cercando di migliorare su tutti i fronti, come anche i miei compagni".

Sulla coesione della squadra — "È normale che ci siano critiche per i risultati che non arrivano. Tra noi giocatori c'è fiducia però che possiamo migliorare. Dobbiamo migliorare nell'esser più squadra nei momenti di difficoltà".

Sulla Conference League — "Credo che la Conference League sia diversa dal campionato. Abbiamo iniziato bene, e dopo la vittoria in Conference abbiamo visto anche miglioramenti in campionato. Domani sarà una partita diversa rispetto al campionato, e la squadra è determinata e pronta per la vittoria".