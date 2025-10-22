Il capitano del Rapid Vienna Matthias Seidl è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina in Conference League:
Rapid Vienna, Seidl: “La Fiorentina non fa paura. Playoff 2023? Entusiasmante”
Il capitano degli austriaci interviene in conferenza stampa
La partita nel 2023? Fu una gara entusiasmante, ma siamo stati eliminati. Nella loro rosa ci sono giocatori che conosciamo. Hanno qualità, ma ne abbiamo anche noi. Vogliamo far bene. Ogni gara vale tre punti, non cambia nulla quale squadra affrontiamo. La Fiorentina è un super avversario e vogliamo ben figurare. Confronto fra il Rapid di oggi e quello di due anni fa? Abbiamo giocatori diversi, con caratteri diversi. Fummo molto bravi a pressare la Fiorentina, ma è difficile confrontare le due squadre. Giocatore che ci spaventa? Non parliamo di paura. Sappiamo che in tanti hanno grande qualità, ma non abbiamo paura. Loro hanno qualità, noi vogliamo mostrare la nostra.
