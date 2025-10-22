Il tecnico del Rapid Vienna Peter Stoger interviene in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina:
Rapid Vienna, Stoger: “Assente il nostro capocannoniere. Fiorentina fortissima”
Affrontiamo una squadra di alto livello e ne siamo felici. Per noi è un'occasione per tornare sulla strada giusta. Anche la Fiorentina ha avuto problemi, ma saranno competitivi. È un'ottima squadra con un ottimo allenatore. Probabilmente non sarà a disposizione Mbuyi; a fine dell'ultima partita ha sentito un fastidio e lo ha confermato in allenamento. Spirito? Questa gara è diversa rispetto alle altre. Ci prepariamo come sempre, anche se l'avversario è di alto livello. Dobbiamo fare una buona prestazione con atteggiamento positivo. Come approcceremo? Come sempre. Dovremo portare maggiore energia: abbiamo perso la palla troppo facilmente col Lask. Abbiamo analizzato diversi aspetti e abbiamo capito come migliorarci. Abbiamo avuto buone sensazioni dall'allenamento.
Abbiamo visto diverse cose e abbiamo osservato i loro movimenti e automatismi. Vanno molto in profondità anche con la difesa. Ci ha colpito la qualità della squadra. Non sarà facile fare bene. Cerco di capire come ragiona l'altro allenatore, cosa cambia e cosa lascia invariato. Fiorentina ultima? La squadra è incredibilmente forte. Vuole vincere e ho grande rispetto per Pioli; gli auguro il meglio da venerdì. Non sta mostrando le sue potenzialità. Squadra favorita? Sicuramente vuole lottare per arrivare in fondo. Dzeko e Kean? Nomi importanti con qualità, hanno esperienza e faremo del nostro meglio per limitarli
