L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita giocata al Franchi contro il Bologna. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Pioli (conf): “Non meritavamo la sconfitta. Avute più occasioni del Bologna”
news viola
Pioli (conf): “Non meritavamo la sconfitta. Avute più occasioni del Bologna”
Le parole in conferenza stampa dell'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, al termine della partita contro il Bologna
Sulla partita—
Credo che non sia questione di bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Gli episodi ci stanno sempre punendo eccessivamente. Non meritavamo la sconfitta. Potevo pareggiare, con Ranieri, con Kean ad inizio ripresa... La squadra non voleva arrendersi. Abbiamo avuto più occasioni noi. Questa classifica è brutta, difficile da accettare. Andiamo avanti, cerchiamo di crescere una partita alla volta.
LEGGI ANCHE
Sulle scelte—
Giusto mettere in discussione tutti? Valuto le prestazioni, per me non c'è un titolare o una riserva. Valuto gli equilibri per vincere la partita successiva.
Sulla difesa—
Sono state situazioni dove siamo stati distanti dall'avversario. Sul gol di Castro abbiamo perso tre duelli di testa e poi siamo stati lontani dall'avversario. Loro hanno avuto situazioni sporche, dove sono stati più bravi di noi,.
Sulla contestazione—
Lo stadio l'ho visto molto positivo e non è scontato vista la situazione. Poi se hanno voluto contestare, hanno ragione loro. Ma credo che sia giusto farlo per la classifica, non per la prestazione di oggi. La squadra non voleva perdere.
Sulle situazioni di gioco e il centrocampo—
Fatica nel trovare equilibrio? Son d'accordo. Loro erano una squadra che non ti faceva palleggiare dentro al campo. Fagioli non era preso da una mezzala avversaria, ma da un difensore, quindi doveva buttarsi. Dobbiamo trovare degli equilibri migliori e crescere con le prestazioni. Se giochi meglio con il centrocampo la partita la controlli.
Sulla partita—
Non è vero che potevamo vincere? Abbiamo avuto più occasioni noi. Basta guardare il dato. Non sono d'accordo sul fatto che il Bologna ha dominato per 70'.
Sulle varie situazioni arbitrali-var delle ultime partite—
Stiamo vivendo un momento confuso, perché ogni tanto si fa fatica a capire chi prende le decisioni. Secondo me l'arbitro in campo deve decidere di più, rispetto a chi sta sotto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA