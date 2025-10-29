Pablo Marì è intervenuto in conferenza stampa al termine del match fra Inter e Fiorentina:
Pablo Marì (conf): “Pioli punto di riferimento. Situazione non bella da vedere”
Sono d'accordo col mister. Dobbiamo seguirlo perché è il nostro punto di riferimento. Dobbiamo adattarci al momento. In tre giorni prepareremo una grande partita. Il Lecce? Giusto che i tifosi ci contestino. Quel che stiamo facendo non è bello da vedere e non siamo felici. Facciamo il massimo per prendere la vittoria che ci manca. Non c'è altra strada. Abbiamo grande qualità e non ci meritiamo di essere in questa situazione. Difficoltà? Ci manca qualcosa, ne parliamo da tanto. Dobbiamo cercare in qualche modo ciò che ci manca. Ci sono tante cose che possiamo migliorare. Dobbiamo fare molto meglio nei dettagli dal primo all'ultimo minuto. Sono sicuro che questa squadra darà il massimo, prometto che lo faremo.
