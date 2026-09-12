Le parole di Giuseppe Calabrese su La Repubblica dopo la prima vittoria della Fiorentina in campionato
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Sulle pagine de La Repubblica, Giuseppe Calabrese, ha analizzato la prima vittoria della Fiorentina in campionato al Penzo contro il Venezia:
Fare peggio di Grosso era impossibile, ma serviva una serata così per riconciliarci con la Fiorentina. E Vanoli è stato bravo ad assecondare la nostra necessità.Ha rimodellato la squadra, le ha dato un’identità, le ha insegnato due o tre concetti essenziali di gioco. Nessuna magia, niente effetti speciali, solo la normale gestione di un gruppo di giocatori che hanno talento ma finora non avevano capito cosa fare in campo. Perché nessuno glielo aveva detto. La squadra inallenabile aveva bisogno di un allenatore.
Su Vanoli
È bastato rimettere Vanoli al suo posto per ritrovare un minimo di gioco. C’è più ordine adesso, e una geometria di gioco logica. In quattro giorni Vanoli non poteva fare miracoli, ma l’inizio è buono e adesso dobbiamo lasciargli il tempo per lavorare. Molti dei giocatori che sono qui il tecnico li ha appena conosciuti, gli serve un po’ di tempo per capire come farli entrare dentro la sua idea di calcio.
Fagioli
Ha fatto una partitona, Vanoli lo ha rimesso al centro del gioco e lui ha fatto la differenza. Una buona notizia per la Fiorentina e per Mancini.
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