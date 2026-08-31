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Una presa di posizione durissima nei confronti di Giancarlo Antognoni. È quella di Giuseppe Calabrese, che nel suo editoriale sulle colonne de la Repubblica torna sulla polemica nata dopo l'assenza dell'Unico 10 alle celebrazioni per il centenario della Fiorentina.

Il giornalista parte proprio dalle parole pronunciate da Antognoni nelle ore successive alla festa, contestando soprattutto la scelta dell'ex capitano viola di chiamare in causa Roberto Baggio, Gabriel Batistuta e Rui Costa, indicandoli come giocatori che avrebbero "tradito" la Fiorentina.

Calabrese ricostruisce quindi le storie dei tre ex campioni, ricordando come le loro partenze da Firenze siano avvenute in contesti profondamente differenti. Da Baggio, ceduto dalla famiglia Pontello alla Juventus, a Batistuta, rimasto nove stagioni in viola prima di trasferirsi alla Roma, fino a Rui Costa, la cui cessione al Milan fu legata alle difficoltà economiche attraversate dalla Fiorentina.

Proprio per questo, secondo Calabrese, il riferimento ai tre ex giocatori è stato fuori luogo e non può essere utilizzato per giustificare l'assenza di Antognoni alla festa del centenario. Un editoriale che assume quindi una posizione molto netta nel confronto tra l'Unico 10 e la società viola, pur riconoscendo il ruolo enorme avuto da Antognoni nella storia della Fiorentina.

Il passaggio più duro arriva però nelle conclusioni, quando Calabrese sostiene che Antognoni avrebbe "fallito l'ultimo dribbling", ritenendo che il coinvolgimento di Baggio, Batistuta e Rui Costa abbia finito per danneggiare ulteriormente l'immagine dell'ex capitano agli occhi della città e dei tifosi.