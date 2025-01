Bucchioni su Gazzetta: “Palladino-Pradè, confronto aspro. Ma può fare bene”

È la storia ricorrente di queste sconfitte e Palladino una soluzione efficace non l'ha trovata. Ora con l'arrivo di Folorunsho sarà più facile, ma nel frattempo sono successe troppe cose che rischiano di incidere sul futuro. Le durissime parole di Daniele Pradè nel dopo Monza, «Non siamo amareggiati, ma proprio incazzati», chiamano in causa i giocatori, ma anche l'allenatore. E non è la prima volta. Il direttore viola aveva già parlato di «mancanza di umiltà» e di «suicidio» dopo la sconfitta con il Napoli e i cambi tattici di Palladino. La replica dell'allenatore è stata altrettanto dura: «È folle dire che s'è rotto qualcosa». Dal confronto aspro a volte si esce migliori e non necessariamente con un esonero in tasca. Sarà questa la storia della Fiorentina? Probabile. Palladino dovrà recuperare in fretta giocatori come Gudmundsson, Colpani e Pongracic, costati più di 50 milioni e mai visti ai loro livelli. E una mano arriverà dal mercato: Commisso è pronto a investire. Dopo Valentini e Folorunsho, con un esterno di alto livello (Luiz Enrique?), un centrocampista di gamba, un difensore (Pablo Marì?) e nuove soluzioni per la panchina, la Fiorentina pensa di rimettersi in moto.