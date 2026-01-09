Brescianini stamattina al Viola Park: Vanoli dovrà “riattivarlo”

In mattinata Marco Brescianini arriverà al Viola Park per apporre, dopo le visite mediche, la firma sul contratto con la Fiorentina. Il prestito, come vi abbiamo spiegato, ha un obbligo condizionato alla salvezza ed in caso l'esborso complessivo sarà superiore ai 12 milioni di euro. Si chiude, quindi, un corteggiamento iniziato quando giocava nel Frosinone. Il giocatore dell'Atalanta non è riuscito a brillare a casa sua (è nato in provincia di Bergamo) e così ha spinto per la cessione. Andrà "riattivato" perché, come ha ripetuto Vanoli parlando di Solomon, a gennaio difficilmente arriveranno giocatori in pieno ritmo partita. Vestirà la maglia numero 4. Lo riporta Repubblica Firenze.