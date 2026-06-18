“Botta, infiammazione, dolore”: Gazzetta spiega l’infortunio di Moise Kean

Un problema cronico di cui è difficile liberarsi, che Kean si porta dietro da quando era alla Juventus e che va gestito più che curato

Redazione VN 18 giugno - 06:12

Il matrimonio continua, ma questo non significa che si possano escludere futuri colpi di scena. L'incontro di ieri pomeriggio tra l'agente di Moise Kean, Alessandro Lucci, e la Fiorentina ha gettato le basi per un altro anno insieme, ma con la postilla che alla Viola nessuno è incedibile e di fronte a offerte irrinunciabili il club potrebbe fare altre. Intanto però la dirigenza ha incassato la volontà dell'attaccante di rimanere, nonostante un'annata tutt'altro che indimenticabile, per provare ad alzare l'asticella insieme a Fabio Grosso, vecchia conoscenza di Moise.

Kean — Tormentone finito? Macché. L'estate è lunga e tutto può ancora succedere, sebbene non ci siano in questo momento segnali di scricchiolii. Anche perché l'azzurro ha una clausola da 62 milioni di euro, esercitabile dal primo al 15 luglio. Lucci e Fabio Paratici si conoscono bene e l'appuntamento di ieri è stato poco più di una chiacchierata per raccontarsi le reciproche intenzioni.Kean e la Fiorentina si sono lasciati a fine maggio con un grande punto di domanda, riguardante non soltanto il mercato ma pure le condizioni fisiche del centravanti, che ha chiuso la stagione senza riuscire a tornare in campo per i tormenti legati alla tibia.

Infortunio — Un problema cronico di cui è difficile liberarsi, che Kean si porta dietro da quando era alla Juventus e che va gestito più che curato. In soldoni, ogni volta che prende una botta sulla vecchia cicatrice la parte s'infiamma e lo fa tribolare. Per questo il giocatore sta seguendo un programma specifico di allenamenti durante le vacanze, con l'intenzione di ripresentarsi in buone condizioni atletiche. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.