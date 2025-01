Biraghi: il Bologna interessato solo a una condizione. Il punto

Il Corriere dello Sport scrive del calciomercato del Bologna e di un possibile inserimento per Cristiano Biraghi. Il terzino della Fiorentina, infatti, qualora Lykogiannis dovesse esprimere la volontà di partire da Bologna, potrebbe tornare a essere la soluzione ideale per i rossoblu. L'operazione si potrebbe sbloccare, però, solo alle condizioni dei felsinei, che non vogliono pagare il cartellino alla Fiorentina e non sono disposti a offrire un contratto pluriennale da 1,7 milioni di euro al giocatore. Il Bologna aspetta l'evolversi della situazione.