"Con lui e Gudmundsson, Mastantuono può trovarsi a occhi chiusi: per i giocatori bravi e di talento funziona così"
VIDEO Sky - Piccoli, Pellegrino e Kean: il domino in attacco per la Fiorentina
Daniel Bertoni, ex giocatore della Fiorentina, dice la sua su Moise Kean. Ecco le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:
Leggo che Kean potrebbe rimanere a Firenze e ne sono molto contento. Con lui e Gudmundsson, Mastantuono può trovarsi a occhi chiusi: per i giocatori bravi e di talento funziona così. Basta uno sguardo e ci si intende. Quei tre, se messi nelle condizioni giuste, possono far sognare la Fiorentina e i suoi tifosi. Spero che Moise sia ancora l'attaccante della Viola, se fossi in Paratici farei di tutto per tenerlo. È un grande bomber e come lui ce ne sono pochi in giro per l'Europa
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