Daniele Bertoni presenta Fiorentina-Napoli: dai giovani viola al momento del Napoli, passando per Mastantuono e De Bruyne

Redazione VN
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Fiorentina-Napoli sarà un test importante per capire dove può arrivare la nuova squadra di Paolo Vanoli. Ne è convinto Daniel Bertoni, ex giocatore di entrambe le formazioni, che ha parlato della sfida di domani in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

Secondo l'argentino, la Fiorentina arriva all'appuntamento con una condizione mentale completamente diversa rispetto a qualche settimana fa. Il ritorno di Vanoli in panchina ha dato una svolta alla squadra, mentre le vittorie contro Venezia e Pisa hanno restituito fiducia al gruppo. Il Napoli rappresenterà però un ulteriore step, anche perché i viola non hanno ancora affrontato una formazione di alta classifica. "Per la Fiorentina è come un esame", ha spiegato Bertoni, che vede nella partita un'occasione per valutare concretamente le potenzialità della rosa e capire se potrà ambire a un piazzamento europeo.

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L'ex viola ha poi promosso la scelta di puntare sui giovani, sottolineando però come diversi elementi abbiano già maturato esperienze importanti:

"L’età merda della rosa è bassa ma in realtà sono ragazzi già con esperienza di un certo livello, basti pensare a Mastantuono che arriva dal Real Madrid. E poi non sono tutti giovani in rosa perché in porta c'è un "veterano" come De Gea, che è stato al Manchester United ed è sicuramente una garanzia".

Infine, l'analisi si sposta sul Napoli e sul suo possibile piazzamento in campionato:

"Non credo che abbia una rosa abbastanza forte e profonda per arrivare fino in fondo in Champions League e per lottare per lo scudetto. Le favorite in campionato sono Roma e Inter. Nel Napoli molti giocatori devono ancora dimostrare quanto valgono, ad esempio un grande calciatore come De Bruyne fino a qui non ha fatto la differenza come succedeva invece al Manchester City".

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