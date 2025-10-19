Kean può partire titolare, ma CorFio avverte: “Non è al 100%”

Può partire dal 1' minuto Moise Kean

Redazione VN 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 06:42)

Stefano Pioli,nonostante i risultati deludenti, ha ricevuto il sostegno di Allegri, che ha riconosciuto il valore della squadra viola e la bontà del suo lavoro. Entrambi i tecnici sono convinti che i gigliati sapranno risollevarsi, anche se la classifica oggi racconta tutt’altro. La fiducia non è solo una frase di circostanza: per qualità e potenziale, la Fiorentina non può essere quella vista finora. A dare un segnale di speranza concreta c’è anche il ritorno di Moise Kean, recuperato quasi miracolosamente dopo l’infortunio e pronto a sacrificarsi pur di esserci in una sfida così importante.

Il Milan arriva all’appuntamento con entusiasmo, ma anche con numerose assenze: mancheranno Rabiot, Pulisic ed Estupiñán, mentre Saelemaekers è rientrato in extremis. A supporto di Leao da capire le condizioni di Loftus Cheek , e accanto a Kean dovrebbe agire Gudmundsson, chiamato a confermare di essere un interprete da grande palcoscenico. Tra trequarti e centrocampo, spazio a Fazzini più che a Fagioli, per dare equilibrio e collegamento tra i reparti, ma soprattutto per contrastare un avversario del calibro di Modric, da cui passerà gran parte dell’esito del match.

Serviranno determinazione, concentrazione e ferocia, soprattutto nelle due aree, perché è lì che si decidono le partite. Il Milan dovrà dimostrare di aver compreso il momento e di saper trasformare le difficoltà in forza, in un contesto che si preannuncia infuocato con oltre 70mila tifosi a San Siro. Tra emozioni da ex, traguardi personali e anniversari, Pioli può aggrapparsi al ritorno del suo attaccante e alla speranza che, come spesso accade nel calcio, la passione e la volontà possano cambiare il destino di una squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.