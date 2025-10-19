CorSport: “Così Moise Kean ha convinto Pioli a farlo partire dal 1′”

Kean pronto a giocare dal 1' minuto

Redazione VN 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 08:23)

Stefano Pioli, nel giorno della sua 500ª panchina in Serie A, è chiamato a prendere l’ultima decisione sulla formazione della Fiorentina che affronterà il Milan. Tutto lascia però intendere che Moise Kean guiderà l’attacco dal primo minuto. Dopo il provino decisivo sostenuto tra ieri e stamani, l’attaccante ha dato piena garanzia di essere pronto. È lui il simbolo della speranza viola, il punto di riferimento su cui Pioli e la squadra contano per rilanciarsi. Anche Dodo, tramite un post su Instagram, ha lasciato intendere la decisione già nella serata di ieri, confermando l’attesa per il ritorno del numero 20 al centro del progetto offensivo.

Kean ha fatto di tutto per esserci. Tornato a Firenze con la caviglia destra dolorante dopo l’infortunio in Nazionale, l’attaccante non si è mai arreso. Gli esami avevano mostrato una situazione meno grave del previsto, e da quel momento il giocatore ha intrapreso un percorso di recupero intenso: terapie quotidiane, sedute in piscina e poi un graduale ritorno agli allenamenti con il gruppo. La sua determinazione e la voglia di non mancare all’appuntamento di San Siro hanno colpito tutto lo staff, trasformando le caute “buone sensazioni” di Pioli in quasi certezze di impiego.

Durante la rifinitura, Kean ha dimostrato di essere completamente recuperato, muovendosi con agilità, effettuando cambi di direzione, scatti e tiri senza esitazioni. Nessun segno di timore o condizionamento fisico. Le prove sul campo hanno quindi convinto Pioli a dargli il via libera per partire titolare, premiando la sua professionalità e il suo spirito combattivo. A San Siro, in una serata dal grande valore simbolico, Moise Kean è pronto a caricarsi sulle spalle le speranze della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.