Giovanni Galli, doppio ex di Fiorentina e Milan, è stato intervistato dalla Nazione. Ecco le sue parole sulla squadra di Stefano Pioli, in piena crisi di risultati:
Galli: “Milan, non pestare la coda al serpente viola. De Gea meglio di Maignan”
Mi sento più vicino a De Gea, anche per il suo fisico che mi somiglia. In questo momento lo spagnolo ha il vantaggio rispetto a Maignan di aver fatto 10 anni di Manchester United. Il francese ha talento, si è affacciato da tre anni al Milan; certamente il futuro è suo».
LA FIORENTINA
Questa Fiorentina ha iniziato un percorso complesso. L'arrivo di Italiano ha trasformato un gruppo depresso in una squadra che funzionava, poi Palladino ha scelto un gioco di rimessa. Ora Pioli spinge per una Fiorentina che torni a essere padrona del gioco. Quindi il processo di riportare i giocatori a essere protagonisti non è semplice. Lo dico per esperienza diretta. Quando arrivai al Milan, c'erano ancora i retaggi delle idee precedenti di Nils Liedholm. Sacchi faceva fatica a cambiare la mentalità di tutti. Iniziammo con difficoltà, fummo eliminati dall'Espanyol di Uefa e pareggiammo con la Samp. Insomma avevamo dei problemi. Poi a Verona la svolta: una vittoria che ci fece trovare le nostre certezze
CHI VINCE?
La Fiorentina ora è come un serpente a sonagli che sonnecchia. Se qualcuno gli pesta la coda si sveglierà mordendo. Ha le qualità per farlo e vincere Bisogna approfittare delle assenze e quella di Pulisic è pesante. E' lui il baricentro del Milan, come dovrebbe esserlo Gudmundsson per la Fiorentina. I viola non dovranno prestare il fianco alle ripartenze avversarie. Leao in velocità è letale
