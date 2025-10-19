Repubblica: “Pioli ha parlato con Commisso. Fiducia confermata all’allenatore”

Commisso conferma Pioli prima del Milan

Redazione VN 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 09:46)

Per Stefano Pioli, quella di stasera a San Siro è una partita piena di significati. Torna nello stadio che lo consacrò campione d’Italia con il Milan, festeggia la 500ª panchina in Serie A e compie 60 anni, ma nonostante le emozioni, il tecnico dovrà concentrarsi su una sfida che vale molto per il futuro della Fiorentina. I viola arrivano al match in una situazione complicata: soli tre punti, nessuna vittoria e una zona retrocessione che pesa psicologicamente. La gara contro i rossoneri, dunque, rappresenta un crocevia fondamentale per evitare che la stagione prenda una piega pericolosa, soprattutto con un calendario che dopo il Milan prevede avversari impegnativi come Bologna e Inter.

Durante la sosta, Pioli ha lavorato per invertire la rotta, concentrandosi non solo sugli aspetti tattici — in particolare sulle palle inattive, punto debole della squadra — ma soprattutto sul piano mentale. L’obiettivo è ricompattare il gruppo e ritrovare fiducia, puntando sui giocatori più talentuosi come Gudmundsson, tornato carico dopo gli impegni in Nazionale. Nonostante i risultati deludenti, la società ha confermato piena fiducia nel tecnico, con il presidente Commisso che ha motivato la squadra a reagire. Pioli ha trovato anche qualche nota positiva nell’ultima sconfitta contro la Roma, tra cui la buona intensità del primo tempo e la sensazione che la sorte, prima o poi, possa tornare a sorridere.

Il Milan, seppur rimaneggiato e privo di Pulisic, Rabiot ed Estupiñán, resta un avversario temibile, con Modric e Leão come principali minacce. Vincere a San Siro sarebbe per la Fiorentina una scossa vitale, in grado di riaccendere entusiasmo e speranze europee. Allegri, che in estate non aveva inserito la Viola tra le candidate alla Champions, ha comunque elogiato il collega definendolo un grande allenatore e ricordando come vincere uno scudetto non sia mai banale. Pioli ha risposto con rispetto, ma sa che serviranno attenzione, compattezza e cinismo per espugnare San Siro. I quasi mille tifosi viola attesi allo stadio testimoniano che la fiducia, nonostante tutto, non è ancora svanita. Lo scrive Repubblica.