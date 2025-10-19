Rafael Leão e Moise Kean saranno entrambi protagonisti attesi della sfida di San Siro. Il portoghese, chiamato a guidare l’attacco del Milan in assenza di Pulisic e Nkunku, dovrà adattarsi a un ruolo da vero centravanti, responsabile dell’intero reparto offensivo. Per lui si tratta di un’occasione importante: non segna in Serie A da 513 giorni, proprio dall’ultima gara della stagione 2023-24, anche quella contro Pioli, allora suo allenatore. Ora, ritrovandolo da avversario, Leão ha la possibilità di riscattarsi e di tornare a essere decisivo. Ha anticipato il rientro dal Portogallo per prepararsi meglio, consapevole che la sua leadership sarà fondamentale per far “cantare” San Siro.
Gazzetta sul rapporto Leao-Kean: “Un’amicizia nata tra gol e musica”
Dall’altra parte, Kean ha recuperato in extremis dopo la distorsione alla caviglia rimediata in Nazionale, e nonostante abbia lavorato poco con il gruppo, è stato convocato e vuole esserci a tutti i costi. La partita contro il Milan ha per lui un valore speciale: è lo stadio che ama e l’avversario è il suo mentore Allegri, che lo fece debuttare in Serie A. Le sue condizioni saranno valutate fino all’ultimo, ma la sua determinazione è indiscutibile. In caso di forfait, Pioli potrà contare su Piccoli, autore di buone prestazioni in Conference League e già pronto a subentrare. La Fiorentina, ancora senza vittorie in campionato, cerca una scossa collettiva, e Kean rappresenta il simbolo di questa voglia di riscatto.
Curiosamente, Leão e Kean condividono anche la passione per la musica, che li unisce oltre il calcio. Rafa, conosciuto come “Way 45”, ha pubblicato tre album in cui racconta la sua vita e il percorso dalle strade del Barrio Jamaica al successo. Kean, che si fa chiamare “KMB”, ha conquistato TikTok e Spotify con il gruppo 19F e con il suo primo album “Chosen”. Il suo singolo “Bombay” è stato inserito nella colonna sonora ufficiale di EA Sports FC 26, un primato per un calciatore. Stasera, però, il palco sarà quello di San Siro: due artisti del pallone pronti a sfidarsi, ciascuno con la sua musica e la sua voglia di tornare protagonista. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
