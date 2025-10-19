Gazzetta sul rapporto Leao-Kean: “Un’amicizia nata tra gol e musica”

Oggi entrambi titolari a San Siro

Redazione VN 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 09:10)

Rafael Leão e Moise Kean saranno entrambi protagonisti attesi della sfida di San Siro. Il portoghese, chiamato a guidare l’attacco del Milan in assenza di Pulisic e Nkunku, dovrà adattarsi a un ruolo da vero centravanti, responsabile dell’intero reparto offensivo. Per lui si tratta di un’occasione importante: non segna in Serie A da 513 giorni, proprio dall’ultima gara della stagione 2023-24, anche quella contro Pioli, allora suo allenatore. Ora, ritrovandolo da avversario, Leão ha la possibilità di riscattarsi e di tornare a essere decisivo. Ha anticipato il rientro dal Portogallo per prepararsi meglio, consapevole che la sua leadership sarà fondamentale per far “cantare” San Siro.

Dall’altra parte, Kean ha recuperato in extremis dopo la distorsione alla caviglia rimediata in Nazionale, e nonostante abbia lavorato poco con il gruppo, è stato convocato e vuole esserci a tutti i costi. La partita contro il Milan ha per lui un valore speciale: è lo stadio che ama e l’avversario è il suo mentore Allegri, che lo fece debuttare in Serie A. Le sue condizioni saranno valutate fino all’ultimo, ma la sua determinazione è indiscutibile. In caso di forfait, Pioli potrà contare su Piccoli, autore di buone prestazioni in Conference League e già pronto a subentrare. La Fiorentina, ancora senza vittorie in campionato, cerca una scossa collettiva, e Kean rappresenta il simbolo di questa voglia di riscatto.

Curiosamente, Leão e Kean condividono anche la passione per la musica, che li unisce oltre il calcio. Rafa, conosciuto come “Way 45”, ha pubblicato tre album in cui racconta la sua vita e il percorso dalle strade del Barrio Jamaica al successo. Kean, che si fa chiamare “KMB”, ha conquistato TikTok e Spotify con il gruppo 19F e con il suo primo album “Chosen”. Il suo singolo “Bombay” è stato inserito nella colonna sonora ufficiale di EA Sports FC 26, un primato per un calciatore. Stasera, però, il palco sarà quello di San Siro: due artisti del pallone pronti a sfidarsi, ciascuno con la sua musica e la sua voglia di tornare protagonista. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.