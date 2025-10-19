Tuttosport: “Champions? Allegri ci aveva visto giusto sulla Fiorentina di Pioli”

Allegri e la battuta di Pioli

Redazione VN 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 08:54)

Il duello a distanza tra Pioli e Allegri nasce da lontano, precisamente dal luglio scorso, quando il tecnico del Milan, durante la sua presentazione, elencò le squadre favorite per la corsa Champions senza citare Fiorentina e Bologna. Una dimenticanza che Pioli interpretò come una provocazione, tanto da scrivere quella frase su una lavagna al Viola Park come stimolo per i suoi. Da allora, i due non hanno più toccato l’argomento, ma la classifica attuale sembra dare ragione ad Allegri, vista la partenza difficile dei viola. Pioli, intanto, si trova a dover gestire una fase complessa, ben lontano dalle ambizioni di inizio stagione.

Alla vigilia della sfida di San Siro, entrambi i tecnici hanno mantenuto toni distesi. Pioli ha preferito concentrarsi sul presente e sulla partita, minimizzando il ritorno nel suo ex stadio, dove aveva conquistato lo scudetto con il Milan nel 2022. Per lui sarà comunque un momento speciale: la gara contro i rossoneri coincide con la sua 500ª panchina in Serie A e con la vigilia del suo 60° compleanno. L’allenatore emiliano ha chiesto alla sua squadra attenzione e lucidità, consapevole che il Milan, pur forte, concede spazi che la Fiorentina dovrà saper sfruttare.

Dal canto suo, Allegri ha risposto con eleganza, elogiando il lavoro del collega e riconoscendo la qualità della Fiorentina, che secondo lui ha meno punti di quanti meriti. Ha però difeso la solidità del suo Milan, spiegando che le difficoltà recenti sono legate anche a episodi e inferiorità numeriche. Entrambi si rispettano, ma sanno che stasera a San Siro sarà battaglia: due squadre in cerca di conferme, due allenatori sotto pressione, e una partita che può valere molto di più dei tre punti in palio. Lo scrive Tuttosport.