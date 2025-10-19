Cristian Brocchi, doppio ex di Fiorentina e Milan, ha detto la sua sulla sfida di questa sera. A San Siro gli uomini di Stefano Pioli cercano i primi 3 punti della stagione. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Brocchi: “Giocatori non in sintonia con Pioli, ma la Roma l’anno scorso?”
Gazzetta dello Sport
Brocchi: “Giocatori non in sintonia con Pioli, ma la Roma l’anno scorso?”
Brocchi su Pioli e la Fiorentina
Bella perché si affronteranno due formazioni che cercano di giocare e non aspettano l'avversario. La Fiorentina non ha una buona classifica, ma contro la Roma non meritava di perdere ed è rimasta... al gol subito a tempo scaduto contro il Cagliari. Ha perso troppi punti e non ha ancora trovato la direzione giusta. A differenza del Milan
SOPRESO DALLA FIORENTINA?
Sì. Nelle prime giornate di campionato i viola qualcosa di buono a livello di gioco l'hanno mostrato, ma Kean è stato sfortunato e non ha avuto il piede caldo. In più i gol subiti su calcio piazzato sono stati troppi: hanno inciso sui risultati e hanno tolto autostima e tranquillità. La squadra è buona, migliore della classifica che ha
3 PUNTI IN 6 PARTITE
Con un pizzico in più di fortuna avrebbero potuto essere sette: il successo sul Cagliari era a un passo, i pareggi con Como e Roma possibili. Con l'arrivo di un tecnico come Pioli le aspettative della squadra sono aumentate e lasticella dei risultati si è alzata. Ci sono idee tattiche diverse rispetto alla scorsa stagione e la squadra non è entrata in sintonia con l'allenatore: alcune letture sbagliate dei giocatori hanno pesato
PESA DI PIU KEAN NON AL TOP O PULISIC INFORTUNATO?
Pulisic è il miglior realizzatore della squadra, ma Allegri ha Leao... Kean nella Fiorentina ha un peso specifico importante e, anche se Piccoli mi piace e avrà un futuro importante, per Pioli avere Moise è fondamentale
A COSA PUO PUNTARE LA FIORENTINA?
A un posto in Europa. In questo inizio di campionato le aspettative si sono abbassate, ma la rimonta della Roma lo scorso anno insegna. Pioli ha vinto uno scudetto che non "doveva" vincere al Milan e ha alle spalle una gavetta importante. È bravo e farà bene
© RIPRODUZIONE RISERVATA