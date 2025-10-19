Tuttosport: “Kean? Pioli si prende qualche ora per decidere. E Piccoli si scalda”

Appena la Fiorentina ha diffuso la lista dei convocati per la trasferta contro il Milan, i tifosi viola — oltre 800 attesi stasera a San Siro — hanno subito cercato un nome: quello di Moise Kean. E hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Il centravanti, infatti, è regolarmente salito sul treno insieme ai compagni e a Stefano Pioli, soddisfatto delle risposte avute durante l’allenamento decisivo di ieri mattina al Viola Park, tra corsa, contrasti, cambi di direzione e partitella. Gli esami alla caviglia destra, dopo la distorsione rimediata in Nazionale contro l’Estonia, avevano escluso lesioni, ma lunedì Kean aveva lasciato il ritiro azzurro per iniziare subito a Firenze un programma di terapie e lavoro specifico. Una corsa contro il tempo — e contro il dolore — per rendersi disponibile per una gara cruciale, doppiamente importante perché la Fiorentina arriva a San Siro in piena zona retrocessione, con la necessità assoluta di fare punti e di ritrovare una vittoria che manca dal 25 maggio (3-2 a Udine), quando lo stesso Kean andò a segno insieme a Fagioli e Comuzzo.