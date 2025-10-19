Appena la Fiorentina ha diffuso la lista dei convocati per la trasferta contro il Milan, i tifosi viola — oltre 800 attesi stasera a San Siro — hanno subito cercato un nome: quello di Moise Kean. E hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Il centravanti, infatti, è regolarmente salito sul treno insieme ai compagni e a Stefano Pioli, soddisfatto delle risposte avute durante l’allenamento decisivo di ieri mattina al Viola Park, tra corsa, contrasti, cambi di direzione e partitella. Gli esami alla caviglia destra, dopo la distorsione rimediata in Nazionale contro l’Estonia, avevano escluso lesioni, ma lunedì Kean aveva lasciato il ritiro azzurro per iniziare subito a Firenze un programma di terapie e lavoro specifico. Una corsa contro il tempo — e contro il dolore — per rendersi disponibile per una gara cruciale, doppiamente importante perché la Fiorentina arriva a San Siro in piena zona retrocessione, con la necessità assoluta di fare punti e di ritrovare una vittoria che manca dal 25 maggio (3-2 a Udine), quando lo stesso Kean andò a segno insieme a Fagioli e Comuzzo.
Tuttosport: “Kean? Pioli si prende qualche ora per decidere. E Piccoli si scalda”
Il centravanti ha lavorato con determinazione feroce, spinto anche dal gol segnato contro l’Estonia, che lo ha fatto entrare nella storia come il quarto giocatore ad aver realizzato in almeno quattro partite consecutive di qualificazione ai Mondiali dopo Riva, Bettega e Filippo Inzaghi. E prima ancora, dal gol contro la Roma, il primo stagionale con la maglia viola, che nonostante la sconfitta ha rappresentato un segnale di fiducia. Curiosità: il suo amico e oggi avversario Rafael Leao — con cui a breve pubblicherà una canzone — aveva pronosticato proprio quel gol contro la Roma, la squadra più battuta da Kean in carriera (4 reti), seguita dal Milan con 3 centri: il primo nel 2017 col Verona (3-0), il secondo nel 2018-19 con la Juventus (2-1) e il terzo lo scorso 5 aprile a San Siro con la Fiorentina (2-2).
In attesa della sua prima da ex, tra emozioni e brividi, Pioli si prenderà ancora qualche ora per decidere se schierare Kean dal primo minuto o utilizzarlo a gara in corso, affidandosi inizialmente a Roberto Piccoli. Tra i 24 convocati figurano anche Pongracic, pronto per una maglia da titolare, e Sohm, di nuovo a disposizione. In mediana, al momento, sembrano invece favoriti Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fazzini, con Ndour e Fagioli pronti a subentrare a partita in corso. Lo dice Tuttosport.
