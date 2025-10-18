Viola News
Una targa per Pioli: il tecnico viola premiato dai tifosi del Milan (FOTO)

L'allenatore gigliato in ritiro nel capoluogo lombardo ha incontrato un gruppo di supporters rossoneri
Come riporta milannews.it su Instagram (post sotto), l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli in ritiro in un albergo milanese è stato premiato da un gruppo di tifosi rossoneri con una targa ricordo per lo scudetto vinto con la compagine meneghina nel 2022. Questo quanto scritto dai colleghi di Milano: "Sorpresa per Stefano Pioli presso l’hotel che ospita il ritiro della Fiorentina. L’ex allenatore del Milan, che con i rossoneri ha vinto lo scudetto nella stagione 2021-22, è stato premiato dai membri del Milan Club “Old Clan” con una targa. Pioli, emozionato, ha ricevuto la delegazione rossonera e ha accettato con gioia il riconoscimento che gli è stato consegnato. Dopo aver posato per la canonica foto di rito, ha ringraziato sentitamente prima di fare rientro in hotel".

