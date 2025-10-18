Una targa per Pioli: il tecnico viola premiato dai tifosi del Milan (FOTO)

Come riporta milannews.it su Instagram (post sotto), l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli in ritiro in un albergo milanese è stato premiato da un gruppo di tifosi rossoneri con una targa ricordo per lo scudetto vinto con la compagine meneghina nel 2022. Questo quanto scritto dai colleghi di Milano: "Sorpresa per Stefano Pioli presso l’hotel che ospita il ritiro della Fiorentina. L’ex allenatore del Milan, che con i rossoneri ha vinto lo scudetto nella stagione 2021-22, è stato premiato dai membri del Milan Club “Old Clan” con una targa. Pioli, emozionato, ha ricevuto la delegazione rossonera e ha accettato con gioia il riconoscimento che gli è stato consegnato. Dopo aver posato per la canonica foto di rito, ha ringraziato sentitamente prima di fare rientro in hotel".