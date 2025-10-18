FOTO – La coppia Dodò-Kean pronta a ricomporsi a Milano. Parola del brasiliano

Moise Kean è stato convocato per la gara di domani contro il Milan. Dodò rilancia sui social una foto della coppia che lo scorso anno a San Siro fece vedere grandi cose

Redazione VN 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 19:44)

Nelle ultime ore i tifosi della Fiorentina e Stefano Pioli hanno tirato un sospiro di sollievo. Moise Kean è rientrato dalla Nazionale con un dolore alla caviglia, ma senza alcuna lesione e quindi abile e arruolabile per la gara di domani contro il Milan. Il dubbio di una sua presenza domani da titolare al Meazza potrebbe essere stato tolto dal brasiliano Dodò, sempre molto attivo sui social.

Anche in questa occasione non ha fatto mancare una storia Instagram per ufficializzare la ricomposizione della coppia formata da lui e da Moise Kean. La foto pubblicata dal brasiliano mostra una stretta di mano tra i due, proprio durante la gara dello scorso anno a San Siro contro il Milan, che finì 2-2, una grande prestazione di entrambi. L'Italiano realizzò la seconda rete viola e al brasiliano venne annullato il gol del 3-2 per la Fiorentina per una posizione di fuorigioco.

Non è detto che la foto di Dodò ufficializzi il ritorno dal 1' di Moise Kean, ma potrebbe anche solo essere un grande augurio del terzino brasiliano. Intanto, però, è certo il grande rapporto che si è formato tra i due nel tempo. I tifosi viola, in ogni caso sperano che la coppia torni ad offrire prestazioni di alto livello, soprattutto per uscire dalle ultime posizioni di classifica