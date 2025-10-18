F.Galli: “Col Milan snodo cruciale per Pioli. Gud deve essere più incisivo”

L'ex difensore rossonero, Filippo Galli, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della gara di domani tra Milan e Fiorentina

Filippo Galli, ex Milan e a lungo dirigente del settore giovanile dei rossoneri, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, per parlare della gara di domani tra il Milan e la Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Qualche indicazione in queste prime partite sono arrivate. Però c'è tutto il tempo per la Fiorentina di Pioli, che ha iniziato molto male, di rimediare la proprio stagione. Ci vuole grande pazienza, anche da parte della tifoseria viola. In alcune situazioni è necessario avere più tempo a disposizione. Nessuno si aspettava un brutto inizio di stagione. La gara di domani è già uno snodo cruciale per Pioli, visto che in Italia difficilmente si concede tempo agli allenatori."

"Cambiare obiettivi non è facile" — "Le difficoltà sono figlie di tanti problemi, da alcuni infortuni di troppo, in più non c'è un'idea precisa per quanto riguarda il gioco. Uscire da queste situazioni è difficilissimo, perché le insicurezze aumentano. Pioli deve riuscire ad accompagnare i calciatori ad ottenere i risultati. Cambiare gli obiettivi in corso è una delle cose più complicate da fare nel calcio."

Fagioli e Gudmundsson — "E' difficile capire quale sia il suo problema. Le traiettorie di carriera sono davvero imprevedibili. E' un giovane in grande difficoltà. Pioli deve cercare di comprendere quale possa essere la chiave di lettura. Fagioli è una risorsa importante per la Fiorentina, così come Gudmundsson. L'islandese dovrebbe provare ad essere più incisivo. Mi piace molto perché ti ruba l'occhio, ma servono più gol e assist."