R.Galli: “Vedere Gud con l’Islanda mi fa arrabbiare. Vorrei vedere Piccoli col Milan”

"Per me la parola ottimismo su Kean c'è e credo che potrà giocare domani contro il Milan. Ho qualche dubbio che sarà titolare, ma inizialmente l'infortunio mi sembrava molto più grave. Mi piacerebbe vedere una Fiorentina che regala fiducia a Piccoli , con Kean pronto ad entrare . Le assenze del Milan sono pesanti, mentre la squadra viola è al completo. Credo che questa sia una pressione in più per la Fiorentina."

Gudmudsson

"Sono convinto che Pioli abbia chiesto a Gudmudsson di far vedere le sue vere qualità anche alla Fiorentina. Non le abbiamo ancora viste, né con Palladino né con Pioli. Le vediamo spesso con l'Islanda. Il tecnico viola sta dando tante chance all'attaccante, ma adesso c'è bisogno del vero Gudmundsson. Mi fa arrabbiare vedere un calciatore con quelle qualità giocare così bene in Nazionale e così male alla Fiorentina. Sono convinto che vedremo presto il vero Gud. Potrebbe diventare un re anche a Firenze, così come lo è in Islanda."