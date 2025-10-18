Poesio: “Siamo sicuri manchino solo i dettagli? Fagioli regista un grave errore”

E' una partita che ormai descriviamo da due settimane. E' una gara che può dare uno snodo positivo alla stagione della Fiorentina. Questa classifica mi preoccupa molto. Per la squadra di Pioli la partita col Milan può incidere molto sul campionato. Non fare punti domani a Milano potrebbe aprire degli spiragli dolorosi. Siamo sicuri che manchino dei dettagli? Per me manca la squadra: il centrocampo è un problema, l'attenzione difensiva e la carenza di gol non sono dei piccoli dettagli.

Il problema Fagioli e i dubbi in difesa

"Mi hanno stupito molto le parole di Pioli su Fagioli. Affidargli il centrocampo è stato un errore della società, visto che per sei mesi tutti hanno visto che non poteva fare il ruolo di regista. Questo è stato uno degli errori più grossi nella costruzione della squadra. In tanti pensavamo che non potesse interpretare quel ruolo, invece la Fiorentina ha affidato il centrocampo proprio a Fagioli. Anche in difesa i dubbi sono tanti. Sei partito con la difesa a tre, mettendo in panchina Pablo Marì. L'unico giocatore in grado di giocare con questo assetto tattico."