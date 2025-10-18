Da Milano: “Saelemaekers ok. Pioli? Ecco quando si è esaurito il suo ciclo”

Le parole del giornalista sulla situazione dei rossoneri in vista del match con i gigliati di Stefano Pioli.

Redazione VN 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 15:32)

Pietro Mazzara di MilanNews ha parlato su Radio Bruno per dare alcuni aggiornamenti sui rossoneri in vista del match con la Fiorentina di Stefano Pioli. Le sue parole.

"Non ci saranno Rabiot, Estupinan e Pulisic. Sarà recuperato invece Saelemaekers. Il Milan è arrabbiato con la nazionale americana, comunque, più che con quella francese. C'è parecchia agitazione all'interno della direzione del Milan, visto che per questa mala gestione delle nazionali i rossoneri hanno perso interpreti importanti".

Su Allegri — "Allegri è un architetto del milanismo. Sta portando all'interno di Milanello dei valori che si erano persi, in termini di regole, personalità, coesione. Credo che il non visto ed il non detto siano ancora più importanti dei risultati in campo. È un grande allenatore, Max Allegri nel suo prime, tra l'altro, era fortemente nella lista di Florentino Perez per allenare il Real Madrid, si parla di un profilo di altissimo livello quindi, insieme ad Antonio Conte ha segnato gli ultimi 15 anni del nostro calcio".

Su Pioli — "Stefano Pioli è stato quell'allenatore che ha preso il Milan dall'oblio, consapevole inizialmente di essere un traghettatore per poi diventare condottiero. Non arrivò con i favori della piazza, ma poi ha vinto uno scudetto. Il suo ciclo si è esaurito con l'addio di Paolo Maldini dalla società. Pioli ha regalato al Milan una stagione veramente memorabile. Chiaro, ci sarà sempre chi gli remerà contro, ma non si può non parlarne bene".

Sull'assetto del Milan — "Maignan in porta, Tomori, Gabbia, Pavlovic in difesa, a destra Saelemaekers, in mezzo Fofana, Modric, Ricci e Bartesaghi a sinistra, e davanti Leao con Loftus-Cheek favorito su Gimenez".